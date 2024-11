Bahia pode contar com retorno de Biel contra o Juventude

Gabriel Teixeira treinou uma parte das atividades com o grupo na quarta-feira - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vivem um momento turbulento nesta reta final de Série A do Brasileirão 2024, sem vencer há pouco mais de um mês, o Bahia pode contar com uma surpresa positiva no setor ofensivo para a partida contra o Juventude: a volta do atacante Gabriel Teixeira, o Biel. O confronto será neste sábado, 6, no Alfredo Jaconi, às 19h.

Desfalque do Tricolor de Aço nos dois últimos jogos contra Vasco e São Paulo, o camisa 11 participou de parte dos treinos com o grupo na reapresentação de quarta-feira, 6, e vive a expectativa de reforçar o time baiano no próximo duelo.

Leia mais:

>>Novo calendário! CBF projeta mudanças no Brasileirão e estaduais em 2025

>>Torcedor diz que estava bêbado quando jogou cabeça de porco em campo

>>Agente de Bruno Henrique comenta investigações da PF

O jogador sofre com problemas na região lombar desde o clássico Ba-Vi disputado em agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão. Desde então, ficou indisponível por três meses até retornar a campo e ter que se afastar novamente em seguida.

No entanto, mesmo passando um tempo afastado, Biel não deixou de ter um destaque na equipe tricolor. Neste Campeonato Brasileiro, o atleta atuou em 21 partidas, sendo quatro como titular, marcou quatro gols e ajudou com quatro assistências, além de possuir uma nota 7.05 no site Sofascore, a 5ª maior do time.