Novo calendário! CBF projeta mudanças no Brasileirão e estaduais em 2025

Taça do Brasileirão Série A - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Na reta final do Brasileirão de 2024, a Confederação Brasileira de Futebol já tem o seu planejamento pronto para 2025. A nova temporada contará com algumas alterações, que visam organizar da melhor forma as tabelas das competições. Entre as mudanças, está o início dos Estaduais para a 1ª semana de janeiro, o início do Campeonato Brasileiro para março e uma longa pausa no meio do ano.

O planejamento foi divulgado pela CBF nesta terça-feira, 5, em uma reunião com os representantes dos clubes e das federações, segundo Rodrigo Mattos, do UOL. A medida contou com a aprovação da maioria dos membros da CNC (Comissão Nacional de Clubes), que são Fluminense, Internacional, São Paulo, Fortaleza e Atlético-GO, além de outros quatro das Séries B, C e D. A convite, Flamengo e Palmeiras, que devem ser beneficiados com o novo modelo, também aprovaram.

Apesar de seguir com o mesmo formato, o Baianão e todos os estaduais terão o seu início antecipado. A alteração é uma forma de iniciar as principais competições do país, como Série A e Série B, mais cedo.

O pontapé inicial para o mês de março tem um objetivo, tranquilizar a tabela no período entre 15 de junho a 13 de julho, quando ocorre o Mundial de Clubes. A competição contará com quatro equipes do Brasil, sendo com Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo ou Atlético-MG.

Assim, em comum acordo, a decisão foi pela paralisação do Brasileirão, tendo em vista que os times brasileiros poderiam sair prejudicados com a manutenção do calendário original. Assim, a ideia é que as outras 16 equipes da Série A consigam excursionar pela Europa e dar parte das férias aos jogadores, que seria o caso do Bahia e do Vitória.

O resultado, será um Brasileirão mais longo, precisando se estender até o mês de dezembro para recuperar todas as datas perdidas. Desta maneira, a reta final da competição entrará em conflito com a Copa Intercontinental, o que foi avisado e autorizado pelos clubes.

O novo modelo deve ser adotado nos anos seguintes, tendo em vista que as temporadas terão grandes campeonatos. Em 2026 terá a Copa do Mundo masculina, em 2027 a Copa do Mundo feminina, em 2028 a Copa América Masculina e os Jogos Olímpicos, e assim sucessivamente.