Bahia Olímpico: Emerson Ferretti faz movimento ousado por projeto

O Bahia Associação deu um importante passo em direção ao fortalecimento de seu projeto ‘Bahia Olímpico’. Nesta segunda-feira, 19, o presidente do clube, Emerson Ferretti, visitou a sede da marca de material esportivo Poker, localizada em Montenegro, Rio Grande do Sul. Na ocasião, Ferretti foi recebido por Rogério Cauduro, um dos sócios da empresa, e por Carlos Wamburg, Gerente Comercial.

Durante a visita, além de conhecer as instalações da Poker, Ferretti iniciou tratativas para estabelecer parcerias que possam contribuir para o sucesso do projeto. “A Poker é uma das marcas que mais têm crescido no cenário esportivo brasileiro e latino-americano, e ter parceiros fortes é essencial para o sucesso do Projeto Olímpico do Bahia”, afirmou Ferretti.

O projeto ‘Bahia Olímpico’ visa promover e apoiar modalidades olímpicas no clube, e já tem o futevôlei em atividade. A equipe do Bahia, estreante na Liga Nacional de Futevôlei, vem mostrando ótimo desempenho mantendo 100% de aproveitamento e ocupando a primeira colocação.