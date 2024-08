Considerado ídolo pela torcida do Bahia, atacante anuncia aposentadoria

Fernandão durante sua segunda passagem pelo Esquadrão - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Ex-centroavante do Bahia, Fernandão anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional. A divulgação foi feita através de postagem em sua conta oficial no Instagram.

"THE END... Obrigado, futebol", publicou Fernandão.

Carioca, José Fernando Viana de Santana tem 37 anos e começou sua carreira no América-RJ. No Brasil, ele acumula passagens por Volta Redonda, Macaé, Flamengo, Paysandu, Democrata-GV, Palmeiras, Athletico-PR, Goiás e Tombense. Seu último clube foi o Vila Nova.

Fernandão se destacou no futebol internacional, especialmente no Fenerbahçe, da Turquia, onde atuou por três temporadas. Por lá, teve bom momento no Bursaspor. Ele também jogou pelo Al-Wehda, da Arábia Saudita.

A história de Fernandão no Bahia começou no segundo semestre de 2013, logo após as goleadas do arquirrival Vitória no Campeonato Baiano daquele ano. O centroavante foi peça fundamental para o Esquadrão se manter na Série A daquele ano, com 15 gols marcados.

Sua segunda passagem pelo time azul, vermelho e branco ocorreu na temporada 2019. Ele foi recebido no aeroporto com uma recepção calorosa, porém, não rendeu o mesmo futebol de 2013 e deixou o clube frustrando as expectativas da fiel torcida tricolor.

No Bahia, Fernandão atuou em 104 partidas, com 34 gols marcados e uma assistência. Ele conquistou os Campeonatos Baianos de 2019 e 2020.