Bahia pode se classificar na próxima rodada da Libertadores; entenda

Tricolor é o líder do Grupo F com 7 pontos - Foto: (Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE)

Após o triunfo heróico por 1 a 0 sobre o Atlético Nacional-COL na Arena Fonte Nova, o Bahia assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores com sete pontos em três jogos e agora está muito próximo de uma classificação histórica para as oitavas de final da competição continental.

O Tricolor pode garantir matematicamente sua vaga na próxima fase com duas rodadas de antecedência, caso vença o Nacional-URU no dia 7 de maio, na Arena Fonte Nova, e o Internacional derrote novamente o Atlético Nacional, desta vez fora de casa. O duelo acontece no dia 8 de maio, às 21h30, em Medellín.

Com esse cenário, o Bahia chegaria a 10 pontos — dois a mais que o Colorado, que ficaria com 8 — e abriria sete de vantagem em relação ao time colombiano, que ocuparia a terceira colocação e permaneceria com três pontos, só podendo alcançar, no máximo, nove nas rodadas restantes. Assim, mesmo que o Atlético Nacional vencesse seus dois últimos compromissos, não conseguiria alcançar o Tricolor.

Em caso de empate dos colombianos contra o Internacional, por outro lado, o Esquadrão de Aço não garantiria matematicamente a vaga, mas abriria 4 pontos de vantagem sobre o clube gaúcho, aumentando as chances de terminar como líder do Grupo F.

Além do Nacional-URU, o Bahia ainda enfrentará novamente o clube colombiano, dessa vez fora de casa, no dia 14 de maio, às 19h, em Medellín, e o Internacional, no dia 28, no mesmo horário, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos.