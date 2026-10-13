Bahia publica mensagem política contra vice de Flávio Bolsonaro; clube se manifesta

O canal oficial do Esporte Clube Bahia no WhatsApp publicou conteúdo de cunho político contra Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026.



A postagem foi feita na noite da última segunda-feira, 12, mas rapidamente retirada do ar após começar a circular na internet. A imagem fazia referência a uma acusação de violência sexual contra uma criança atribuída a Gaspar, identificado na peça como “o vice do Flávio”. O pedido de investigação sobre o caso foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de outubro. O candidato nega a acusação.

Confira a captura de tela em nome do Bahia acompanhado do selo de verificação da plataforma:

1 de 1 Publicação foi retirada do canal oficial do clube após circular na internet | Foto: Reprodução / Redes sociais

No entanto, o Bahia afirma que o conteúdo não representa um posicionamento institucional. Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, a postagem foi publicada por engano por um funcionário do clube.



Em nota enviada à reportagem, o Bahia atribuiu o episódio a um “equívoco operacional”.

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O Clube esclarece que o conteúdo não representa seu posicionamento institucional, reafirma seu caráter apartidário e reforça seu compromisso com uma comunicação independente de manifestações político-partidárias Esporte Clube Bahia - em nota ao A TARDE



Veja a íntegra da nota:

“A publicação de conteúdo político-partidário veiculada no perfil oficial do Clube em 12/10/2026 decorreu de um equívoco operacional. O funcionário responsável pela gestão das redes sociais administrava, no mesmo aparelho, as contas oficiais do Clube e sua conta pessoal, e, ao publicar o conteúdo, selecionou indevidamente o perfil oficial do Bahia.



A publicação permaneceu disponível por poucos minutos e foi removida assim que o equívoco foi identificado. O Clube esclarece que o conteúdo não representa seu posicionamento institucional, reafirma seu caráter apartidário e reforça seu compromisso com uma comunicação independente de manifestações político-partidárias”.



Publicação pode ser alvo de análise da Justiça Eleitoral

A divulgação de conteúdo político-partidário em canais oficiais de clubes de futebol pode levantar questionamentos sobre o cumprimento da legislação eleitoral. O artigo 57-C da Lei das Eleições proíbe a veiculação de propaganda eleitoral na internet em páginas de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, inclusive quando não há cobrança pela publicação.



Em casos nos quais seja constatada propaganda eleitoral irregular e identificada a responsabilidade pela divulgação, a lei prevê multa de R$ 5 mil a R$ 30 mil. Uma eventual punição, no entanto, depende da análise das circunstâncias do episódio e de decisão da Justiça Eleitoral.



STF arquivou pedido de investigação contra Alfredo Gaspar

O caso envolvendo Alfredo Gaspar teve um novo desdobramento em 6 de outubro, quando o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o arquivamento do pedido de investigação contra o parlamentar. A decisão atendeu a uma solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou falta de provas e contradições nos depoimentos apresentados.



A acusação havia sido levada ao STF pelo deputado federal Lindbergh Farias e pela senadora Soraya Thronicke. Os dois afirmaram ter recebido relatos de um suposto caso de estupro de vulnerável envolvendo uma adolescente de 13 anos, além de informações sobre uma possível gravidez decorrente do episódio.

Gaspar nega as acusações. O arquivamento do pedido de investigação ocorreu após a manifestação da PGR, que apontou insuficiência de elementos para dar prosseguimento ao caso.