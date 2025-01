Bahia se prepara para estreia na Fonte Nova contra o Atlético-BA

Elenco tricolor treinou neste terça-feira, 14 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia volta a campo nesta quinta-feira, 16, para enfrentar o Atlético de Alagoinhas pela segunda rodada do Campeonato Baiano. A partida, marcada para as 21h30, será na Arena Fonte Nova e marca a estreia do Esquadrão diante de sua torcida na temporada 2025. Os ingressos para o duelo seguem à venda.

Sob o comando do técnico Léo Galbes, a equipe alternativa do Bahia, composta por atletas do sub-20 e alguns jogadores do elenco profissional, realizou nesta terça-feira, 14, o segundo treino da semana no CT Evaristo de Macedo.

Após uma sessão de musculação, o grupo realizou exercícios de ativação no campo, conduzidos pelo preparador físico Eduardo Souza. Na sequência, o treinador direcionou atividades técnicas e táticas com foco na posse e controle de bola, saída de jogo e organização defensiva, utilizando o campo reduzido para dinamizar os trabalhos. Por fim, os atletas treinaram jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, com o grupo dividido em dois.