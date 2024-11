Bahia vence Goiás e garante vantagem na Copa do Brasil Sub-20

Tiago em campo pelo Bahia sub-20 - Foto: Wilson Castro

O Bahia virou sobre o Goiás, na tarde desta quarta-feira, 30, e garantiu vantagem para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Com gols de João Conti e Tiago, que marcou duas vezes, o Tricolor venceu o Esmeraldino por 3 a 2, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

O Esquadrão de Aço entrou em campo com alguns jogadores que já atuaram no time principal comandado pelo técnico Rogério Ceni. Os meio-campistas Jota, Sidney e Roger, além dos atacantes Tiago e Vitinho foram titulares no confronto.

O Bahia entrou em campo com: Victor; Wendel (Pedrinho), Fred Lipert, Dodô e Alex; Jota (Roger Ruan), Sidney (Waliffer) e Roger (João Coni); Tiago, Vitinho (Daniel Costa) e Juninho (Gazineu).

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, 6, às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.