Bahia vence Retrô e abre vantagem nas oitavas da Copa do Brasil sub-20

Pivetes de Aço venceram o Retrô fora de casa - Foto: Reprodução / Wilson Castro

O Esquadrãozinho deu um passo importante rumo à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta quinta-feira, 17, os Pivetes de Aço derrotaram o Retrô por 3 a 0, jogando no centro de treinamento do adversário, em Camaragibe.

3️⃣ a 0️⃣! Com gols de João Coni, Juninho e Alex, #PivetesdeAço largam na frente no duelo de ida da Copa do Brasil sub-20 contra o Retrô. Saiba mais ➡️ https://t.co/PlgTXOnDMM #BBMP



📸 @wilsoncasttro pic.twitter.com/erMq8FiTtN — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 17, 2024

O primeiro gol saiu logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando João Coni balançou as redes. Na segunda etapa, o time ampliou o placar com Juninho aos 29 minutos e, aos 38, Alex fechou o marcador.



O Bahia entrou em campo com Victor; Wendel (Daniel), Fred Lipert, Dodô (Izaque) e Alex; Jota, Sidney (Daniel Lima) e Roger; Tiago (Juninho), Vitinho (Raí) e João Coni (Pedrinho).

Com a vitória, o Tricolor pode até perder por dois gols de diferença no jogo de volta, que ainda garantirá a classificação para a próxima fase. O segundo confronto está marcado para a próxima quarta-feira, 24, às 15h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.