Bahia x Flamengo: MPBA fará ação sobre educação inclusiva na Fonte Nova

Educação inclusiva é implantada em escola de Cruz das Almas - Foto: Divulgação / MPBA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) fará uma ação especial antes da bola rolar para o jogo entre Bahia e Flamengo, neste sábado, às 19h, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Leia mais:

>> Caio Alexandre projeta duelo contra o Flamengo: "Jogo de detalhes"

>> Prontos! Bahia encerra preparação para receber o Flamengo

Com o título ‘Educação Inclusiva – Todas as escolas são para todos os alunos”, a iniciativa tem como meta a divulgação e também a adesão da educação para alunos com deficiência pelas escolas da Bahia.

Durante as execuções dos Hinos Nacional Brasileiro e ao 2 de Julho, serão estendidas no campo faixas do projeto com a mensagem ‘Todas as escolas são para todos os alunos’.

Vale salientar que projeto foi criado em 2014, tendo início em Cruz das Almas, na região do Recôncavo. São 615 estudantes com deficiência contemplados com o modelo educacional.

A ação ‘Educação Inclusiva – Todas as escolas são para todos os alunos” tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar para a educação inclusiva a criação de equipes multidisciplinares de inclusão, a formação de professores e a aplicação de ações pedagógicas de maneira específicas.

O projeto está em desenvolvimento em 16 municípios no interior do estado. Ele foi criado em 2014, com o piloto em Cruz das Almas, onde 615 estudantes com deficiência são atualmente contemplados.