Bahia x Grêmio: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

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Bahia na última partida, pela Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Ainda tentando digerir a eliminação para o Remo na Copa do Brasil, o Bahia precisa se reestruturar rapidamente para voltar a campo neste domingo, 17, às 16h, contra o Grêmio, em casa, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois estão, no mínimo, pressionados - mas por motivos bem diferentes. Enquanto o Esquadrão busca reação após uma sequência de frustrações recentes, o Tricolor gaúcho tenta deixar a zona de rebaixamento, que abre com 17 pontos até aqui.

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O confronto é, então, o retorno do Bahia após perder a última competição que tinha na temporada além do Brasileirão. Até aqui, o Esquadrão disputou 29 jogos e tem apenas as 24 rodadas finais da Série A pela frente, fechando 2026 com 53 compromissos oficiais.

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 22 pontos em 14 partidas. Apesar da posição ainda positiva na tabela, o time vem de derrota para o Cruzeiro na rodada anterior e viu a distância para concorrentes diretos diminuir nas últimas semanas.



Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Do lado baiano, Ronaldo segue fora por causa de uma luxação no cotovelo, Caio Alexandre ainda passa por recuperação física e Ruan Pablo permanece em transição.

Já do lado gaúcho, Gustavo Martins e Balbuena preocupam após deixarem a última partida com problemas físicos, enquanto Pavón está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Carlos Vinícius e Pedro Gabriel voltam a ficar disponíveis e devem ganhar espaço entre os titulares.

Bahia na última partida, pela Copa do Brasil | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Xavier e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Weverton; Viery, Noriega e Wagner Leonardo; Leo Pérez, Dodi, Pedro Gabriel e Willian; Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem