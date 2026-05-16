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BRASILEIRÃO

Bahia x Grêmio: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Os dois se enfrentam neste domingo, 17, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Brasileirão

Marina Branco
Por
Bahia na última partida, pela Copa do Brasil
Bahia na última partida, pela Copa do Brasil -

Ainda tentando digerir a eliminação para o Remo na Copa do Brasil, o Bahia precisa se reestruturar rapidamente para voltar a campo neste domingo, 17, às 16h, contra o Grêmio, em casa, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois estão, no mínimo, pressionados - mas por motivos bem diferentes. Enquanto o Esquadrão busca reação após uma sequência de frustrações recentes, o Tricolor gaúcho tenta deixar a zona de rebaixamento, que abre com 17 pontos até aqui.

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O confronto é, então, o retorno do Bahia após perder a última competição que tinha na temporada além do Brasileirão. Até aqui, o Esquadrão disputou 29 jogos e tem apenas as 24 rodadas finais da Série A pela frente, fechando 2026 com 53 compromissos oficiais.

No Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 22 pontos em 14 partidas. Apesar da posição ainda positiva na tabela, o time vem de derrota para o Cruzeiro na rodada anterior e viu a distância para concorrentes diretos diminuir nas últimas semanas.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

Do lado baiano, Ronaldo segue fora por causa de uma luxação no cotovelo, Caio Alexandre ainda passa por recuperação física e Ruan Pablo permanece em transição.

Já do lado gaúcho, Gustavo Martins e Balbuena preocupam após deixarem a última partida com problemas físicos, enquanto Pavón está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Carlos Vinícius e Pedro Gabriel voltam a ficar disponíveis e devem ganhar espaço entre os titulares.

Bahia na última partida, pela Copa do Brasil
Bahia na última partida, pela Copa do Brasil | Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Xavier e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Weverton; Viery, Noriega e Wagner Leonardo; Leo Pérez, Dodi, Pedro Gabriel e Willian; Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Antônio Mendes (PA)
  • Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)
  • Assistente 2: Acacio Menezes Leao (PA)
  • VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
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Brasileirão Esporte Clube Bahia Grêmio

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