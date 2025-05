Ceni destaca "frieza e qualidade" de Willian José após gol decisivo

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Fotos: Letícia Martins / EC Bahia

Após a vitória que colocou o Bahia na liderança do Grupo F da Libertadores, o técnico Rogério Ceni destacou a importância do atacante Willian José, que entrou durante a partida e marcou o gol que deu o triunfo ao Tricolor. Em entrevista coletiva, o treinador também comentou sobre o desempenho e projetou a sequência da competição, afirmando que a classificação para o mata-mata ainda está muito longe.

Sobre Willian José, o treinador lamentou a ausência do atacante na partida contra o Ceará e, questionado sobre a importância do atleta, o comandante ressaltou que, apesar das dificuldades físicas, o atacante tem "frieza e muita qualidade técnica" para "precisar de poucas chances para fazer gols".

"Ele precisa de poucas oportunidades para fazer gol, mas também sofre um pouco mais na parte física da maneira como a gente joga, mas quando tem chances ele tem frieza e muita qualidade técnica. O que nós tentamos é melhorar a parte física, o que não é fácil pela característica de jogo dele, mas hoje entrou e nos ajudou, fez o gol que nos coloca em primeiro no nosso grupo. Ele sente um pouco de cansaço, porque aperta muito a parte física, temos que tentar controlar", disse Rogério Ceni.

"É uma pena não termos ele no último jogo contra o Ceará, teve uma lesão no adutor, acho que direito, e ficou de fora. É um jogador que pesa um pouco mais na área, tem característica distinta, é um jogador de bola no pé, de trabalhar para que outros jogadores passem em velocidade, por isso a troca em conjunto com o Ademir, que faz a função de velocidade pelo lado, e o Pulga do outro. Eu prefiro sempre jogar com, no mínimo, com dois jogadores rápidos à frente", concluiu sobre Willian José.

Sobre o desempenho da equipe, Rogério Ceni fez uma avaliação positiva, destacando a entrega dos jogadores. Apesar da vitória, o treinador foi cauteloso ao falar sobre a possível classificação antecipada para as oitavas de final, afirmando que o Tricolor "está muito longe" da vaga no mata-mata.

"Fizemos um bom jogo, arriscamos bastante, encontramos muitos passes entrelinhas, apesar de ser um time até físicamente mais forte que o nosso, notadamente mais descansado, acho que ninguém baixou, todo mundo lutou, até quando teve energia", exaltou.

"Foi díficil, mas de maneira merecida, trás um orgulho gigantesco para o torcedor, ressaltar a dedicação também de todos nesses 96 minutos de jogo, ainda estamos muito longe da classificação, não acho que na próxima rodada acontecerá, mas temos a possibilidade de fazer um grande jogo aqui contra outro time muito tradicional, que é o Nacional", concluiu o comandante.