Com Arias, Bahia relaciona 25 para pegar o Grêmio no Brasileirão

Santiago Arias durante o embarque do Bahia para Porto Alegre - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia relacionou 25 jogadores para o compromisso diante do Grêmio, marcado para este domingo, 25, logo mais às 11h, na Arena do Grêmio, válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

A novidade na lista é a inclusão do lateral-direito Santiago Arias. Após se lesionar no jogo contra o Cruzeiro, o defensor colombiano retorna à equipe após 10 partidas fora.

Em compensação a equipe terá o desfalque do zagueiro Kanu e dos volantes Jean Lucas e Erick (lesionados), além do atacante Ademir que segue em transição.

Após vencer o clássico Ba-Vi na última partida, o Esquadrão de Aço começa a rodada na 6ª posição na tabela da Série A, com 15 pontos somados. Caso vença o Grêmio em Porto Alegre, o Tricolor terminará no G-4.

Confira a lista de relacionados do Bahia para pegar o Grêmio:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Ronaldo

Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba e Santiago Arias

Zagueiros: David Duarte, Fredi, Gabriel Xavier e Ramos Mingo

Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre Cauly, Everton Ribeiro, Jota, Michel Araujo, Rodrigo Nestor, e Vitinho

Atacantes: Erick Pulga, Luciano Rodríguez, Kayky, Ruan Pablo, Tiago, e Willian José