Com atletas da base, Bahia segue preparação para enfrentar o Palmeiras

De Pena e Sidney, da equipe sub-20, em treino pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A presença dos Pivetes de Aço do elenco sub-20 foi a principal novidade nos treinamentos do Bahia no CT Evaristo de Macedo desta sexta. O treinador Rogério Ceni comandou a preparação do Tricolor visando a partida contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade começou com a comissão técnica exibindo um vídeo com informações sobre o adversário da próxima rodada. Em seguida, os jogadores realizaram um aquecimento com bola e foi dividido em dois grupos. O primeiro participou de um treinamento tático com a presença de jovens promessas do sub-20, enquanto o outro grupo se dirigiu ao campo 2.

Sob o comando do auxiliar Charles Hembert, os jogadores realizaram exercícios voltados para escanteios, cruzamentos laterais e finalizações. Posteriormente, este grupo se juntou ao restante para participar do trabalho tático do dia.

Entre os destaques individuais, o atacante Biel esteve presente em parte das atividades, como nos dias anteriores. Já o lateral Iago Borduchi deu continuidade ao tratamento médico, enquanto o volante Rezende avançou mais um dia na sua transição física e técnica.

O elenco terá folga neste sábado, 16, e retornará aos treinamentos na manhã de domingo, 17.