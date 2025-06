Com base titular mantida, Bahia é escalado para pegar o Grêmio

Arena do Grêmio é o palco para Bahia e Grêmio em Porto Alegre - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia já está escalado pelo técnico Rogério Ceni para a partida contra o Grêmio, marcada para logo mais às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe vem para este compromisso no Sul com a base do time considerado titular.

Em relação aos 11 iniciais, a novidade é a manutenção de Michel Araújo no time, na vaga do suspenso Jean Lucas. No ataque, Lucho Rodriguez retorna para ser o centroavante.

A equipe terá os desfalques do zagueiro Kanu e do volante Erick (lesionado), além do atacante Ademir que segue em transição. Em contrapartida, o lateral-direito Santiago Arias se recuperou de lesão e é opção no banco de reservas.

O time azul, vermelho e branco vai a campo com Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Cauly, Erick Pulga e Luciano Rodríguez.

Na briga pelas primeiras posições, o Esquadrão de Aço ocupa a 6ª posição na classificação do Brasileirão, com 15 pontos ganhos.