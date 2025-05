Com desfalques e retornos, Bahia divulga lista para enfrentar o Ceará

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Ceará, logo mais, às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para a ausência de Willian José, com cansaço muscular, e os retornos de Iago Borduchi e Rodrigo Nestor.

Além do atacante, o goleiro Ronaldo e o lateral Santiago Arias, substituídos contra o Cruzeiro por problemas na coxa, foram vetados pelo Departamento Médico. Michel Araujo (transição física e técnica) e Gabriel Xavier (trabalhos físicos) seguem indisponíveis. A novidade na lista é Kauã Davi, lateral-direito de base tricolor.

Confira a lista:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Gabriel Souza;

Laterais: Gilberto, Kauã Davi, Luciano Juba e Iago Borduchi;

Zagueiros: Fredi, David Duarte e Ramos Mingo;

Meio-campistas: Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Erick, Acevedo, Rezende, Cauly e Rodrigo Nestor;

Atacantes: Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez, Ademir, Ruan Pablo e Erick Pulga.