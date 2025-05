Bahia x Ceará: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia busca reação contra o Ceará após goleada para o Cruzeiro - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia entra em campo nesta segunda-feira, 21, com a missão de conquistar seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Após a goleada sofrida para o Cruzeiro, por 3 a 0, na última quinta-feira, 17, o Tricolor Baiano tenta reagir diante do Ceará, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com apenas três pontos somados nas quatro primeiras rodadas, o Esquadrão de Aço busca sair da zona de rebaixamento e precisa vencer dentro de casa para espantar a má fase na Série A do Brasileirão.

Do outro lado, o Ceará, comandado por Léo Condé, chega embalado por um bom início de campanha e sonha em seguir entre os primeiros colocados na tabela. A equipe cearense soma bons números atuando na capital baiana: são cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas nos últimos 11 jogos contra o Bahia em Salvador desde 2015.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni tem problemas importantes. O lateral Arias e o volante Ronaldo, que sentiram dores na derrota para o Cruzeiro, são dúvidas para a partida. Além deles, o Tricolor não poderá contar com os lesionados Michel Araújo, Kanu, Gabriel Xavier e Iago Borduchi, todos vetados pelo departamento médico.

Transmissão

Onde assistir: Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba [Rezende ou Iago Borduchi]; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir [Cauly], Erick Pulga e Luciano Rodríguez.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Eder e Willian Machado; Dieguinho, Fernando Sobral e Matheus Araújo; Aylon, Galeano e Pedro Raul.