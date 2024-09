Com retornos dos gringos, volta de Ruan Pablo e desfalques, Ceni divulga relacionados

Delegação do Bahia na chegada ao Rio de janeiro - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

É o jogo do ano para o Esquadrão. Esquadrão de Aço visita o Flamengo, no Maracanã, logo mais às 21h45, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni convocou 25 jogadores para a decisão no Rio de Janeiro.

Leia mais:

>> Bahia x Flamengo: saiba porque jogo decisivo será em horário incomum

>> Volante do Bahia é novamente convocada para a Seleção Sub-17

O lateral-direito Santiago Arias e o atacante Luciano Rodríguez, convocados para a disputa das Eliminatórias por Colômbia e Uruguai respectivamente, estarão a disposição esta noite. Expulso na partida contra o Botafogo pelas oitavas de final, o atacante Rafael Ratão cumpriu suspensão e volta a ser opção da comissão técnica. Outro que retorna é o jovem atacante Ruan Pablo.

Em compensação, a equipe terá os desfalques do zagueiro Victor Cuesta, acometido de uma entorse no tornozelo, e do atacante Tiago, com dores no tendão do joelho. Os dois ficaram em Salvador em tratamento e estão em transição física.

Confira a lista de relacionados do Bahia para pegar o Flamengo:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Cicinho, Gilberto, Luciano Juba e Iago Borduchi

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu e Vitor Hugo

Meio-campistas: Cauly, Caio Alexandre, Carlos De Pena, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Thaciano e Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Everaldo, Luciano Rodríguez, Rafael Ratão e Ruan Pablo