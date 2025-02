Com Willian José, Bahia divulga relacionados de olho na Juazeirense

Willian José, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O técnico Rogério Ceni vai contar pela primeira vez com o centroavante Willian José na temporada 2025. O atacante foi relacionado pela primeira vez no Bahia e pode estrear com a camisa tricolor no duelo contra a Juazeirense, nesta quarta-feira, 5, às 19h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Além do atacante, a lista de convocados para o confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste conta com algumas ausências. Figurinhas carimbadas do Esquadrão de Aço como Danilo Fernandes, Luciano Juba, Gabriel Xavier, Kanu, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Erick Pulga e Ademir ficaram de fora da partida.

Além disso, os atletas Santiago Arias, Iago Borduchi e Michel Araujo seguem em transição física e são desfalques. O zagueiro Marcos Victor, que encaminhou seu retorno ao Ceará por empréstimo, também ficou de fora do confronto.

Contudo, o técnico Rogério Ceni deve contar com vários atletas revelados nas categorias de base. Confira a lista completa:

Goleiros: Marcos Felipe, Gabriel Souza e Denis Júnior;

Laterais: Gilberto, Caio Roque, Roger Ruan;

Zagueiros: David Duarte, Fredi, Ramos Mingo e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Rezende, Erick, Sidney, Jota, Vitinho, Yago Felipe, Nico Acevedo, Jean Lucas, Cauly;

Atacantes: Willian José, Everaldo, Juninho, Tiago, Ruan Pablo.