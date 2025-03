Comentarista da Globo detona Nestor por 'simulação' após peteleco

Rodrigo Nestor marcou o primeiro gol da partida contra o Jacuipense - Foto: Divulgação | ECBahia

A expulsão do meia Matheus Firmino, da Jacuipense, tem causado polêmicas nas redes sociais mesmo após ser explicada na súmula da partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano. Além da decisão da arbitragem, a reação do meio-campista Rodrigo Nestor após receber um 'peteleco', entretanto, também foi detonada pelo jornalista Carlos Eduardo Mansur durante o programa Troca de Passes, do sportv.

O comentarista se referiu ao lance como "simulação inacreditável", destacando também a atitude do zagueiro Kanu em pedir "exageradamente" pelo cartão vermelho na ocasião. Além disso, a decisão do VAR em recomendar a revisão em vídeo também foi criticada durante o programa.

"Se alguém quisesse mostrar para alguém de fora os males do futebol brasileiro em termo de comportamento em relação a arbitragem você pega esse lance que tem tudo. Primeiro a bobagem de um jogador dar um peteleco no outro. Uma bobagem desnecessária. Aí o Nestor faz uma simulação inacreditável", disse Mansur.

"Aí o Kanu, a indignação do Kanu indo em direção ao árbitro, como se tivessem tentar atingir o meu companheiro e nocautearam o meu colega. E o VAR chama para um lance desse. E após chamar, o árbitro constata que é um peteleco e expulsa. Isso é o futebol brasileiro", concluiu.

Na súmula da partida, o árbitro Eziquiel Sousa Costa definiu o lance como um "ato hostil" e ainda registrou "gestos com a palma da mão insinuando roubo" na saída do campo do Estádio Joia da Princesa.