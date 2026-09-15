Contratado há 2 meses, reforço ainda aguarda estreia pelo Bahia

Dois meses depois de ser contratado pelo Esporte Clube Bahia, o zagueiro Marco Moreno segue à espera de sua primeira oportunidade com a camisa tricolor. O espanhol chegou ao clube em julho, mas ainda não entrou em campo pelo Esquadrão.



A partida contra o Remo, nesta segunda-feira, 14, chegou a ser vista como uma possibilidade para a estreia do defensor. Com a saída de Ramos Mingo, vendido ao América, do México, havia uma indefinição sobre quem Rogério Ceni escolheria para ocupar o lado esquerdo da defesa.



Marco Moreno, no entanto, novamente não foi escolhido. O espanhol ficou no banco de reservas durante o triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, resultado que colocou o Bahia no G-4 do Campeonato Brasileiro. Para a posição, Ceni optou por Kanu, que já havia desempenhado a função sob o comando do treinador.



Kanu, inclusive, não atuava havia quase quatro meses, mas recebeu a oportunidade diante do Remo e teve uma avaliação positiva do treinador.

Ceni elogia Marco Moreno

Após a partida, Rogério Ceni tratou de afastar qualquer possibilidade de que a ausência de Marco Moreno entre os titulares represente uma falta de confiança no jogador. O técnico destacou as características do espanhol e afirmou que pretende utilizá-lo durante a sequência da temporada.

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“Repito, gostei muito do Marco. Não conheço tanto ele pelo lado no jogo de transição, como era hoje, pelo fato de ele ter chegado agora com a gente [...] É um baita construtor de jogo [...] É um jogador que vai ser útil para a gente, que vai entrar em jogos nesse ano e vai ter, com certeza, minutagem para jogar”.



Apesar de ter apostado em Kanu contra o Remo, Ceni também deixou claro que o defensor não tem a titularidade assegurada para os próximos compromissos. Dessa forma, a disputa pela vaga na defesa permanece aberta.

Fico feliz pelo jogo de Kanu, fez um bom jogo, mas não posso afirmar que vai ser o titular a partir de agora Rogério Ceni - técnico do Bahia

Bahia sente saída de Ramos Mingo

A saída de Ramos Mingo também foi abordada por Rogério Ceni. O treinador reconheceu a importância do argentino para o elenco e admitiu que gostaria de continuar contando com o zagueiro, mas ressaltou que o Bahia possui alternativas para tentar preencher a lacuna deixada pelo jogador.

“Gostaria de ainda ter o Mingo, mas temos jogadores que podem tentar suprir a ausência dele”. pontuou o treinador.



Próximo desafio do Bahia

O Bahia volta a campo no próximo domingo, 20, às 19h30, para enfrentar o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.