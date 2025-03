Copa do Brasil Sub-17: Bahia conhece adversário da 1ª fase

Time Sub-17 do Bahia está pronto para a disputa da Copa do Brasil da categoria - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia já conhece o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. O Esquadrão de Aço vai encarar o VFB-PB em partida única, que está marcada para o dia 11 de março. Quem vencer avança às oitavas de final do torneio.



O técnico Léo Mendes afirma que a concentração da equipe azul, vermelha e branca será fundamental para avançar de fase. Ele conta com o apoio da fiel torcida tricolor.

“É uma competição de tiro curto, na qual precisamos estar concentrados o tempo inteiro e contar com o apoio do nosso torcedor. Prometemos tentar apresentar um futebol bonito, envolvente, com intensidade e qualidade, para dar orgulho aos nossos torcedores”, disse o treinador.

Para conquistar pela primeira vez uma competição nacional inédita na base, o Bahia tem nomes importantes na categoria como o goleiro Arthur Jampa, os atacantes Ruan Pablo e Dell, além do meia Anthony e do lateral-direito Gabriel Felipe.