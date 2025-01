De folga, Rogério Ceni acompanha treinos do Manchester City na Europa

Grealish e Rogério Ceni em publicação realizada pelo treinador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Muitos treinadores aproveitam o período de férias para se distanciar um pouco do futebol, mas não é o caso de Rogério Ceni, comandante do Bahia. Preparando para se reapresentar ao Tricolor no dia 6 de janeiro, o técnico aproveitou o resto de descanso para acompanhar os treinamentos do Manchester City, no CT do clube, na Inglaterra.

Leia mais:

>> Saiba quem tem contrato e deve se reapresentar no Bahia em janeiro

>> Retornos e renovações: saiba quem se apresenta no Vitória em 2025

>> Bahia pode ser punido caso continue divulgando Esportes da Sorte

Não é a primeira vez que o ex-goleiro utiliza o tempo de folga para estudar. Após o fim do Campeonato Brasileiro de 2023, o treinador visitou as instalações do Girona, da Espanha, e também aproveitou para ver os treinos da equipe catalã.

Na tarde desta quinta-feira, 2, Rogério Ceni fez uma publicação em sua rede social ao lado do atacante Grealish, do Manchester City.

Confira:

Vale mencionar que o treinador esteve no CT do Manchester City no início da última temporada para iniciar o período de treinamentos nas instalações do clube inglês e fortalecer a relação com a equipe parceira.