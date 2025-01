Saiba quem tem contrato e deve se reapresentar no Bahia em janeiro

Jogadores do Bahia em campo na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | ECBahia

Os jogadores do Bahia entraram em reta final de férias e, na próxima segunda-feira, 6, devem se reapresentar no CT Evaristo de Macedo visando o início da temporada. Além dos quatro reforços encaminhados para a equipe principal, o Tricolor deve contar com 25 jogadores nos primeiros dias de treinamentos de 2025.

Vale mencionar que a equipe sub-20, que já iniciou a preparação para o Campeonato Baiano, vai disputar as primeiras rodadas do torneio de profissionais enquanto o time principal estará na pré-temporada em Girona, na Espanha.

A delegação embarca na próxima quinta-feira, 9, para a cidade espanhola e tem retorno previsto para o dia 20 de janeiro. De acordo com o setorista João Gabriel Leiro, a expectativa do Esquadrão é utilizar a equipe titular na primeira rodada da Copa do Nordeste.

Com quatro reforços encaminhados, o Bahia deve começar a oficializar os contratados nas próximas semanas e, mesmo que não sejam anunciados antes da viajem, devem ser incluídos na delegação junto com restante do grupo.

Os meio-campistas Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além do atacante Erick Pulga aguardam apenas a realização dos exames médicos para o anúncio oficial.

Além do quarteto, os jogadores que retornam de empréstimo também devem se apresentar nos próximos dias. O goleiro Dênis Júnior, que atuou no Vila nova, os laterais Ryan (CRB) e Caio Roque (Londrina), o zagueiro Marcos Victor (Athletico-PR) e o meio-campista Léo Cittadini (Shanghai Port-CHI) integram a equipe até terem suas respectivas situações definidas no mercado da bola.

Confira os jogadores que devem se reapresentar ao Bahia no dia 6 de janeiro:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Dênis Junior;

Laterais: Ryan e Caio Roque, Luciano Juba, Gilberto e Santi Arias;

Zagueiros: Gabriel Xavier, Kanu, Vitor Hugo, David Duarte e Marcos Victor;

Volantes: Jean Lucas, Caio Alexandre, Acevedo, Yago Felipe e Léo Cittadini;

Meias: Everton Ribeiro, Cauly

Atacantes: Everaldo, Everton, Biel, Rafael Ratão, Luciano Rodríguez e Ademir.