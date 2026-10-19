Derrota para o Flamengo faz Bahia reviver 2024 e Ceni brada

O Esporte Clube Bahia voltou a sofrer uma derrota por três gols de diferença atuando diante de sua torcida após um intervalo de aproximadamente dois anos. Neste domingo, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Tricolor foi superado pelo Flamengo por 3 a 0, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado representa a primeira derrota do Esquadrão por essa margem como mandante desde 2024, quando a equipe perdeu pelo mesmo placar para o São Paulo, em partida válida pela 32ª rodada da Série A daquela temporada.

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Desde o revés diante do time paulista, o Bahia havia acumulado apenas nove derrotas atuando na Arena Fonte Nova ao longo dos dois anos seguintes. Com o resultado negativo deste domingo, o Flamengo se tornou responsável pela décima derrota do Tricolor nesse período.

Rogério Ceni critica desempenho do Bahia

Após a partida, o técnico Rogério Ceni não escondeu a insatisfação com a atuação da equipe. O treinador reconheceu que o Bahia esteve abaixo do esperado durante o confronto e destacou as dificuldades apresentadas pelo time, principalmente na etapa inicial.

“Fazia muito tempo que não perdíamos um jogo assim. Não apresentamos futebol para ganhar o jogo em momento nenhum”.

Ceni também chamou a atenção para o baixo índice de posse de bola do Tricolor no primeiro tempo, considerando o desempenho um dos piores da equipe em termos de construção de jogadas desde que assumiu o comando.

“Nunca vi um primeiro tempo com 27% de posse de bola em 200 e poucos jogos aqui. Foi nosso pior primeiro tempo em matéria de construção”, afirmou o treinador tricolor.

Derrota faz Bahia perder posições na tabela

Além do impacto esportivo, o resultado diante do Flamengo também trouxe consequências para a situação do Bahia na classificação do Campeonato Brasileiro. Com 49 pontos conquistados, o time comandado por Rogério Ceni caiu para a sétima colocação, sendo ultrapassado por Cruzeiro e Atlético-MG.

Apesar da perda de posições, o Esquadrão permanece próximo do grupo de classificação para a Copa Libertadores. A diferença para o G-4 é de apenas dois pontos, mantendo a equipe na disputa por uma vaga na principal competição continental.

Diante desse cenário, a recuperação nas próximas rodadas será importante para que o Bahia volte a se aproximar dos primeiros colocados e mantenha vivo o objetivo de terminar a temporada entre os quatro melhores do campeonato.

Quando será o próximo jogo do Bahia?

O Bahia terá um novo compromisso pelo Brasileirão no próximo sábado, 24, quando enfrentará o Santos, às 21h, na Vila Belmiro, em Santos, pela 32ª rodada da competição.

A partida fora de casa será uma oportunidade para o Tricolor reagir após a atuação diante do Flamengo, buscar a recuperação na tabela e seguir na briga por uma vaga no G-4.