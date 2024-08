Em queda livre, Bahia volta a jogar mal e perde para o Fluminense

REVÉS NO RJ

Bahia foi superado pelo Fluminense no Maracanã - Foto: Celo Gil | EC Bahia

No duelo de tricolores, o das Laranjeiras se deu melhor. Em más fase na temporada, o Bahia visitou o Fluminense neste domingo, 4, e foi derrotado por 1 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Esquadrão criou oportunidades claras de gol nos dois tempos com Luciano Rodríguez, que pela primeira vez foi escalado como titular. O time de Rogério Ceni pagou caro. Na primeira etapa, o jovem Kauã Elias marcou o gol da vitória dos cariocas.

Com o resultado negativo, o Tricolor chega a marca de seis partidas seguidas sem vencer na temporada, sendo cinco delas pela Série A. Agora, a equipe de Rogério Ceni foca no jogo contra o Botafogo, marcado para esta quarta-feira, 7, às 19h, Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

⌛️ Jogando no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão, Tricolor tropeça diante do Fluminense: 1 a 0. Próxima partida é quarta, pela Copa do Brasil, contra o Botafogo. #BBMP pic.twitter.com/V3cauHOTXx — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 4, 2024

Bahia perde chances e Fluminense é eficiente

Aos cinco minutos Luciano Rodríguez perdeu uma grande oportunidade de abrir o placar. No lance, O zagueiro Thiago Santos entregou a bola para Everton Ribeiro. O camisa 10 avançou e deixou Lucho na cara do gol. O uruguaio parou em grande defesa de Fábio. No rebote, o camisa 17 tentou mais uma vez e o goleiro salvou definitivamente.

Aos sete, teve mais Bahia. Everaldo roubou a bola, passou para Lucho que deu bela assistência para Biel, que dominou e finalizou mal de canhota. Aos 13, o Fluminense encontrou a rede com Kauã Elias, que fez o que quis contra Iago e bateu firme. No entanto, após revisão do árbitro de vídeo, o gol foi anulado.

No minuto 28, Kevin Serna chutou colocado e quase surpreendeu Marcos Felipe. A bola passou com perigo a meta do Esquadrão. Na Sequência, Serna apareceu no lado esquerdo e cruzou na área visando Kauã Elias, que por pouco não cabeceou.

Aos 37 minutos, uma perda para o Bahia. Gilberto reclamou de dores na coxa esquerda e foi substituído por Santiago Arias.

Após pressão dos cariocas, o Bahia sucumbiu aos 42 minutos. Jogada pela direita de Jhon Árias, que girou e passou para o lateral-direito Samuel Xavier. O cruzamento foi na medida para Kauã Elias, livre na grande área. Ele testou para balançar a rede. Placar aberto.

DE SAMUEL PARA KAUÃ ELIAS! MAIS UM DELE NO BRASILEIRÃO! VAAAAAAMOOOOOSSSSS, FLUMINENSE! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/QwEbZHPpkI — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 4, 2024

Equipes buscam o gol e jogo fica aberto

A etapa final começou em alta voltagem com as equipes se atacando. Jhon Arias foi lançado pela direita, escorou para Samuel Xavier, que finalizou de primeira nas mãos de Marcos Felipe, no primeiro minuto.

Aos 3, Marcos Felipe salvou o Bahia. Serna fez boa jogada pela esquerda, cruzou na área, e Arias finalizou a bola na cara do paredão do Esquadrão, que faz uma defesaça.

No minuto 7, o Bahia assustou. Everton Ribeiro finalizou da intermediária e a bola desviou em Martinelli levando muito perigo ao gol de Fábio.

Aos 8, Lucho Rodríguez perdeu outra chance incrível. Após cruzamento no escanteio, Arias desviou no primeiro pau e o camisa 17 praticamente dentro do gol cabeceou para fora. Foi um tarde ruim e de gols perdidos pelo jogador mais caro da história do Tricolor.

Na sequência, Jean Lucas lançou Biel que dominou bonito no peito, ficou na cara do gol e finalizou muito alto. Sequência de gols perdidos. O Tricolor das Laranjeiras respondeu aos 10. Kauã Elias puxou contra-ataque, tocou para Jhon Arias, que finalizou errado por cima do gol.

Lucho Rodríguez perdeu dois gols de cara e foi vilão na derrota | Foto: Celo Gil | EC Bahia

Aos 24, quase o Fluminense ampliou. Kauã Elias, mais uma vez, fwz boa jogada, finalizou da intermediária, e Marcos Felipe salvou o Bahia. Na sequência, Keno quase marcou após finalizar de pé direito com perigo.

Aos 36, De Pena cobra falta com perigo, mas a bola sai pela linha de fundo, passando ao lado do gol de Fábio. No minuto 44, o Flu responde. Keno avança pela esquerda e chuta colocado para a defesa de Marcos Felipe. Mas o Bahia mal conseguiu pressionar na reta final e o Tricolor que pareceu mais perto de marcar. A rede não balançou novamente e o apito final confirmou a vitória carioca.