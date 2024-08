Após críticas, Arena Fonte Nova irá esclarecer dúvidas sobre gramado

Gramado da Arena Fonte Nova tem recebido críticas frequentes - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

A Arena Fonte Nova convidou a imprensa para um evento na próxima terça-feira, 6, com objeto de esclarecer dúvidas e preocupações recorrentes sobre a qualidade do gramado do estádio, que tem sido alvo de críticas constantes do técnico Rogério Ceni, do Bahia.

Segundo o convite oficial, esta será uma oportunidade única para a imprensa e os interessados em futebol compreenderem melhor os desafios e as soluções adotadas pela equipe de manutenção da Arena Fonte Nova.

Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova, e Alexandre Vieira, diretor de operações da Greenleaf Gramados, vão explicar as estratégias e os métodos aplicados para garantir a melhor qualidade possível do gramado, além de responderem às perguntas dos jornalistas, que poderão conhecer de perto a rotina de manutenção do gramado, as técnicas utilizadas e o planejamento de cuidados.

A insatisfação de Rogério Ceni com as condições do campo é tamanha que ele manifestou, em mais de uma oportunidade, o desejo da instalação de um gramado sintético. Na última terça-feira, 30, após a partida contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, o treinador voltou a dar essa sugestão.

“Para mim, é melhor jogar em um gramado sintético como esse (do Estádio Nilton Santos), do que jogar no gramado que a gente joga. É muito melhor para a gente jogar aqui. Se não fosse com o propósito político de levar jogos da Seleção, seria algo para se pensar (colocar gramado sintético na Fonte Nova)”, disse o treinador em coletiva.

