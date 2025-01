Erick Pulga projeta "excelente ano" vestindo a camisa do Bahia

Pulga fechou contrato com o Bahia até 2029 - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O atacante Erick Pulga brilhou os olhos do futebol brasileiro em 2024, sendo artilheiro da Série B. Na disputa, o Bahia levou a melhor, conseguindo a contratação do atleta, que foi anunciado nesta quarta-feira, 8, e projetou um "excelente ano".

Durante a sua apresentação, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 9, o jogador foi questionado sobre a sua expectativa vestindo a camisa do Bahia. Além de se mostrar otimista, Pulga também exaltou o projeto da equipe tricolor.

Acredito que vou fazer um excelente ano, espero ajudar muito. Fui muito bem recebido por todos os jogadores Erick Pulga - reforço do Bahia

"Estou muito feliz, muito satisfeito pelo trabalho que o Bahia tem. Eu acompanhei a Série A e acredito que foi um campeonato excelente. Eu espero ajudar a equipe esse ano a conquistar mais vitórias. Estou muito confiante com o projeto que o Bahia tem para mim", disse o atacante.

Durante a apresentação, o jogador foi questionado sobre as suas principais características e de que forma ele poderá ajudar o Esquadrão. Em resposta, Erick se mostrou disposto a exercer qualquer função pedida pelo treinador Rogério Ceni.

"Eu tenho o ‘um contra um’ muito forte, sou muito explosivo. Graças a Deus, fui muito feliz ano passado em fazer muitos gols. Acho que bati o recorde no Ceará de ser artilheiro. Acredito que vou ajudar muito o tricolor, seja na marcação, na parte ofensiva, ou o que o Rogério pedir. Estou aqui para ajudar o Bahia, como falei", garantiu o novo reforço do Esquadrão.

Pulga foi o grande nome da Série B do Brasileirão em 2024, também sendo peça fundamental para garantir a classificação do Ceará na elite. Após viver um ano de protagonista, o atacante agora se junta a um elenco repleto de grandes jogadores.

"Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar, como todos os meus companheiros. Acredito que a disputa por posição será saudável, com companheirismo. Eu estou aqui para somar e ajudar o Bahia chegar em um patamar maior", disse Pulga.

Criado no futebol nordestino, o jogador, nascido em Fortaleza, no Ceará, tem um grande apreço pela região e também abordou o ótimo momento, com cinco equipes do nordeste na Série A do Brasileirão.

É um motivo de muito orgulho estar aqui no Nordeste, uma região que cresce cada vez mais. Temos grandes clubes, como Fortaleza, Bahia, Ceará... Graças a Deus, agora temos cinco equipes na Série A. Quanto tempo não tinha isso. É muito bom, muito gratificante representar as cores do Bahia", finalizou o atacante.