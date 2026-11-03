E.C.BAHIA
Ex-Bahia publica vídeo de IA disparando arma de fogo: “Livramento”
Jogador fez parte do último rebaixamento do Tricolor Baiano
O atacante Rossi, que jogou no Esporte Clube Bahia entre 2020 e 2021, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 3, ao postar um vídeo em que dispara uma arma de fogo dentro de um carro. No entanto, o vídeo compartilhado pelo atacante foi produzido por inteligência artificial.
Atualmente no São Raimundo-PA, o atacante utilizou um vídeo já existente e, com o uso da inteligência artificial, se colocou como o protagonista da ação. Ainda assim, ele descreveu a situação como um “livramento”.
o vídeo que o Rossi, atacante ex-Vasco, Bahia e Internacional, postou no storie do Instagram ?????????????????? https://t.co/1nZdCOd084— Central do Braga (@CentralDoBrega) November 3, 2026
Passagem de Rossi pelo Bahia
O atacante chegou ao Bahia para a disputa da Série A em 2020, ano em que participou de 52 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências.
No ano seguinte, o jogador fez parte da campanha que levou o Bahia para a Série B, atuando em 43 jogos ao longo da temporada. Ele melhorou seus números individuais no segundo ano no Tricolor, anotando oito gols e 10 assistências.