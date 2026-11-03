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E.C.BAHIA

Ex-Bahia publica vídeo de IA disparando arma de fogo: “Livramento”

Jogador fez parte do último rebaixamento do Tricolor Baiano

Gustavo Nascimento
Por
Atacante Rossi no Bahia
Atacante Rossi no Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

O atacante Rossi, que jogou no Esporte Clube Bahia entre 2020 e 2021, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta terça-feira, 3, ao postar um vídeo em que dispara uma arma de fogo dentro de um carro. No entanto, o vídeo compartilhado pelo atacante foi produzido por inteligência artificial.

Atualmente no São Raimundo-PA, o atacante utilizou um vídeo já existente e, com o uso da inteligência artificial, se colocou como o protagonista da ação. Ainda assim, ele descreveu a situação como um “livramento”.

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Passagem de Rossi pelo Bahia

O atacante chegou ao Bahia para a disputa da Série A em 2020, ano em que participou de 52 jogos, marcou cinco gols e deu duas assistências.

No ano seguinte, o jogador fez parte da campanha que levou o Bahia para a Série B, atuando em 43 jogos ao longo da temporada. Ele melhorou seus números individuais no segundo ano no Tricolor, anotando oito gols e 10 assistências.

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Tags

Inteligência Artificial polêmica rossi

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