Ferran Soriano defende Ceni no Bahia e diz que trabalho é "nível Guardiola"

No Brasil para uma série de compromissos, o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, acompanhou a derrota do Bahia para o São Paulo na última terça-feira, 5. Na ocasião, torcedores do Esquadrão fizeram um protesto com tons de ameaça ao técnico Rogério Ceni e aos jogadores do elenco, além de uma manifestação pacífica na porta do CT Evaristo de Macedo, no dia seguinte ao duelo do Brasileirão.

O executivo espanhol, no entanto, está convicto de que o trabalho do treinador é bom, a ponto de ser comparado ao de Pep Guardiola, técnico do Manchester City e vitorioso pelos clubes onde passou. Para ele, a evolução em 18 meses de gestão do futebol do Bahia evoluiu acima do que era esperado.

“O Manchester City foi o melhor clube do mundo e o número de títulos que a gente ganhou é espetacular, mas lembre-se: são 15 anos. O ano zero do Manchester City é 2008, e a gente não ganhou um campeonato nem no primeiro ano, nem no segundo, no terceiro e no quarto”, contou Soriano em entrevista ao ge.

Posso dizer que o nível de sofisticação e de trabalho do Rogério [Ceni] é do mesmo nível do Pep Guardiola. Ele fica, vai ficar agora e vai ficar a próxima temporada com certeza. Ferran Soriano - CEO do City Football Group

“O Bahia já era um grande clube, é um grande clube, mas o nosso movimento começa 18 meses atrás. Depois de 18 meses, passar de potencial rebaixamento a estar em sétimo, sexto, oitavo na tabela é um progresso maior do que aconteceu em Manchester. Então, estamos no caminho. Obviamente, não posso dizer se vai demorar três anos, quatro, cinco, seis anos, mas vai chegar. Não tenho dúvida”, complementou o mandatário.

Soriano ainda ressaltou que a filosofia do Grupo City é de não trocar treinador, pois entende que essa não é uma atitude adequada. Para ele, uma das coisas que falta para o futebol brasileiro evoluir, é acabar com essa falta de paciência com os técnicos, cultura que está enraizada no país.

“Se não me lembro mal, 14 técnicos foram trocados no Brasileirão deste ano. É impossível. E eu sei, vocês sabem, todo mundo sabe que dar para alguém um trabalho difícil de liderança de um grupo e trocar depois de perder três jogos é uma ideia ruim. E isso acontece mais no Brasil do que deveria, eu acho”, disse o espanhol.

“No meu tempo no Manchester City a gente teve dois técnicos. E é assim que pode ser feito um projeto a longo prazo. Uma coisa que eu acho que deveria mudar no futebol brasileiro é a paciência com o técnico. O técnico precisa de tempo para trabalhar”, argumentou.

Homenagens

Nesta sexta-feira, 8, Ferran Soriano estará ao lado de Raul Aguirre, CEO do Bahia, na Câmara Municipal de Salvador (CMS) para receber o título de cidadão soteropolitano. O ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, também será homenageado com a medalha Thomé de Souza, condecoração para pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município.