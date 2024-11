Neymar recebe convite de time do Nordeste e brinca: "Seria um prazer"

Neymar em campo pelo Al-Hilal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais uma vez afastado dos gramados por lesão, Neymar voltará a jogar apenas em 2025 e, em meio ao interesse do Santos para repatriar o atacante na próxima temporada, o astro brincou com um convite para jogar em um time do futebol nordestino. Em vídeo publicado pelo perfil oficial do Fortaleza, o brasileiro foi chamado para assinar contrato com o Leão do Picí.

Questionado por um policial sobre atuar pelo Tricolor Cearense, Neymar, aos risos, comentou que seria um prazer jogar pelo time nordestino. Confira:

Apesar do vínculo contratual com o Al-Hilal terminar apenas em junho de 2025, o atacante, de acordo com informações do Portal UOL, já conversa com o clube árabe para uma rescisão amigável no início do ano. Dessa maneira, o Santos, equipe que revelou Neymar para o mundo, já dá sinais da possibilidade de repatriar a estrela.