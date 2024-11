VÍDEO: Comitiva do Grupo City visita sede da CBF

Encontro entre presidentes da CBF, FBF e executivos do Bahia e Grupo City no Rio de Janeiro - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, recebeu executivos do City Football Group e do Bahia na sede da entidade, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 7. Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), também participou do encontro.

A reunião contou com a presença de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, Raul Aguirre, CEO do Bahia, Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia, e Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia. Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), também participou do encontro.

Os temas abordados foram os investimentos do Grupo City no Brasil e o cenário do futebol brasileiro para os próximos anos. Ferran Soriano vê com bons olhos o futuro da indústria do futebol no país.

"É uma grande honra estar aqui representando o City Football Group na CBF, que é um lugar mítico para o futebol mundial, o centro do futebol no Brasil, que é o centro do futebol no mundo. Temos uma grande oportunidade de crescimento do futebol no Brasil. Por isso, a gente decidiu investir, no nosso caso no Bahia, e temos toda a confiança e muito otimismo sobre o futebol, o crescimento da indústria no Brasil", disse o espanhol.

Já o peruano Raul Aguirre, revelou que Bahia, Grupo City, CBF e FBF estão empenhados em modernizar o futebol brasileiro. “Estamos todos muito alinhados no que se refere à modernização do futebol brasileiro, profissionalização do futebol brasileiro e como certamente o Bahia e também o grupo City podem vir a contribuir.”

Para Ricardo Lima, o encontro foi uma oportunidade de conhecer mais a fundo os projetos do Grupo City para o futebol brasileiro, mais especificamente, para o Bahia. “Eles nos apresentaram projetos que o grupo tem para o futebol brasileiro, especialmente para o Bahia. E a gente fica feliz em ter uma pessoa com uma larga experiência, podendo contribuir com o futebol brasileiro”.

Homenagens

Nesta sexta-feira, 8, Raul Aguirre e Ferran Soriano estarão na Câmara Municipal de Salvador (CMS) para receber o título de cidadão soteropolitano. O ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, também será homenageado com a medalha Thomé de Souza, condecoração para pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município.

