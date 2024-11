CBF, FBF e SSP discutem segurança para jogo entre Brasil x Uruguai

Representantes das entidades envolvidas no jogo entre Brasil e Uruguai durante reunião no COI - Foto: Alberto Maraux / Ascom SSP/BA

O clássico entre Brasil e Uruguai será realizado no dia 19 de novembro, Às 21h45, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. As entidades envolvidas na partida se reuniram na manhã desta quinta-feira, 7, e iniciaram o planejamento operacional para o evento.

Participaram da reunião, que aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB, o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, o chefe de Segurança da Seleção Brasileira, Nilton Mascarenhas, a diretora de Competições da FBF, Taise Galvão, dentre outras autoridades.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, revelou que um efetivo especial estará em ação e que as câmeras de Reconhecimento Facial estarão em pontos estratégicos. A tecnologia é referência na captura de suspeitos.

"Colocaremos nosso efetivo especializado em grandes eventos e todo o aparato tecnológico de câmeras e Reconhecimento Facial no jogo da Seleção Brasileira. A Bahia é referência na promoção de eventos internacionais e a atuação será integrada com a CBF e FBF", disse Werner.