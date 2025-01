Jean Lucas avalia pré-temporada e projeta 2025; "Tende a ser excelente"

Jean Lucas durante a última partida do Bahia em 2024 - Foto: Divulgação / EC Bahia

Durante o último dia de pré-temporada do Bahia em Girona, na Espanha, o meio-campista Jean Lucas destacou a importância da preparação para 2025 e comentou sobre os desafios que o Tricolor enfrentará nos próximos compromissos. O jogador enfatizou o entrosamento da equipe, a chegada de reforços e a estreia em competições como a Copa do Nordeste e a Libertadores.

"É um tipo de preparação muito boa para a gente se conhecer ainda mais. Estamos mais unidos, contando com a chegada de novos jogadores, o que é muito bom para fortalecer o grupo. Esse ano tende a ser excelente", afirmou Jean Lucas, em entrevista ao Canal do Puco, reforçando a expectativa positiva para a temporada.

O Bahia já tem compromisso marcado para esta quinta-feira, 23, contra o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, pela estreia na Copa do Nordeste. O elenco retorna de Girona apenas dois dias antes da partida, mas o meio-campista garante que a equipe está preparada: "Fizemos um trabalho muito físico aqui na Espanha. Acredito que estamos prontos. Início de temporada é assim mesmo, muito treino, às vezes em dois períodos. Temos tudo para fazer um grande jogo".

Jean Lucas também elogiou os reforços que chegaram ao Bahia, como Erick e Nestor, e destacou a importância da concorrência interna para elevar o nível da equipe.

"São excelentes jogadores, que chegaram para agregar. O elenco está muito forte e o Rogério agora tem duas opções de alto nível em cada posição, o que torna a disputa por espaço ainda mais sadia", destacou o camisa seis azul, vermelho e branco.

Sobre a estreia na Libertadores, contra o The Strongest, na altitude de La Paz, no dia 18 de fevereiro, Jean Lucas adota cautela e prefere focar no primeiro desafio da temporada. "Agora o importante é pensar no jogo contra o Sampaio Corrêa. Depois, com mais calma, analisaremos o confronto contra o The Strongest, que é um dos mais importantes para o clube e a torcida. Nunca joguei na altitude, mas estaremos preparados."

O meio-campista também abordou a oscilação de rendimento ao longo de 2024 e reconheceu a necessidade de evoluiu: "Acho que a oscilação sempre vai existir. Sei que tive uma queda na segunda parte do ano, assim como toda a equipe. A chegada dos reforços será excelente para que possamos revezar e manter um bom nível de desempenho", concluiu.