Joias brilham com hat-tricks e Bahia faz 16 a 0 na Copa do Brasil Sub-20

Os Pivetes de Aço começaram a caminhada na Copa do Brasil Sub-20 em grande estilo. Nesta terça-feira, 8, o Esporte Clube Bahia goleou o Atlético de Alagoinhas por 16 a 0, no CT Evaristo de Macedo, em Dias d’Ávila (BA), e avançou à segunda fase da competição.

O resultado foi construído com atuações de destaque de duas das principais joias das categorias de base do Esquadrão. Dell e Ruan Pablo marcaram três gols cada e foram responsáveis por seis dos 16 gols da equipe comandada pelo técnico Leonardo Galbes.



Além da dupla, Roger Gabriel e Pedrinho também tiveram participação importante no placar, com dois gols cada. Caio Suassuna, Vinicius, Gabriel Carioca, Ryan Nascimento e Fred completaram a goleada.



Com o triunfo por 16 a 0, o Esquadrão garantiu uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. O próximo adversário será definido no confronto entre Estrela de Março-BA e Botafogo.

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Escalação do Bahia

Para a estreia, Leonardo Galbes escalou o Bahia com Victor; Wendel, Gerald, Luiz Gustavo e Santana; Sidney, Pedrinho e Roger Gabriel; Caio Suassuna, Ruan Pablo e Dell.



Os Pivetes de Aço agora aguardam a definição do próximo adversário para dar sequência à campanha na Copa do Brasil Sub-20.