Lesionado, lateral do Botafogo deve não enfrentar o Bahia pela Série A

O lateral-esquerdo Cuiabano é um dos destaques do Botafogo na temporada - Foto: Vitor Silva / BFR

Apesar da alegria pela classificação as quartas de final da Libertadores, o Botafogo acumula problemas para o jogo contra o Bahia, marcado para este domingo, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Devido a uma lesão no ombro, o adversário do Esquadrão pode perder o lateral-esquerdo Cuiabano, titular absoluto na posição.

Leia mais:

>> Bahia intensifica preparação para duelo contra o Botafogo

O defensor se envolveu em forte dividida com o atacante Estêvão, do Palmeiras, e sentiu uma luxação após a jogada. Cuiabano foi visto após o jogo com uma tipoia no braço direito e está na condição de dúvida para o jogo em Salvador. Ele será submetido a um exame de imagem para avaliar a gravidade da lesão.

"Na hora que eu dei o carrinho, meu braço fico para trás. Saiu do lugar, mas já voltou. Está luxado só, mas vamos ver o que vai acontecer para os próximos jogos", disse Cuiabano após o jogo no Allianz Parque.

A lateral-esquerda tem sido um problema para o técnico Artur Jorge. Reserva imediato na posição, Marçal segue em tratamento devido as dores musculares. Para o setor, a equipe tem Hugo a disposição.

Alvinegro com uma série de desfalques para pegar o Bahia

O Botafogo tem oito desfalques certos para o compromisso contra o Bahia: Eduardo (meia), Júnior Santos (atacante), Rafael (lateral-direito), Jeffinho (atacante) e Matheus Nascimento (atacante). Também estão suspensos Mateo Ponte (lateral-direito), Barboza (zagueiro) e Savarino (meia).