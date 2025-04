Libertadores: Nacional inicia venda de ingressos para torcida do Bahia

Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu - Foto: Divulgação | Nacional

Mesmo jogando há quase 4 mil quilômetros longe de Salvador, o Bahia vai poder contar com o apoio do seu torcedor no duelo contra o Nacional, do Uruguai, marcado para a próxima quarta-feira, 9, às 19h, no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. A venda dos ingressos, para o jogo válido pela 2ª fase da grupos da Libertadores, começaram nesta segunda-feira, 7.

Os torcedores tricolores ficarão na "tribuna Héctor Scarone", que é acessada pelo Portão 7, na Rua Juan Ramón Gómez. Palco do confronto, o Parque Central tem capacidade para cerca de 37 mil pessoas, foi inaugurada no ano 1900 e também sedou jogos da Copa do Mundo de 1930.

Os ingressos, que custam 1050 pesos uruguaios (cerca de R$ 144,30) para a torcida visitante, podem ser adquiridos através da plataforma da RedTickets.

A polícia uruguaia, em contato com o Bahia, recomendou aos torcedores do Esquadrão para que se reúnam no Monumento a La Carreta, no Parque Batlle, para que possam ser acompanhados com segurança até o estádio.