Marcos Felipe comenta sobre retorno ao gol do Bahia: “Preparado”

Goleiro Marcos Felipe durante entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

O goleiro Marcos Felipe concedeu entrevista coletiva. O arqueiro estará entre os titulares no compromisso diante do Atlético Nacional, pela Copa Libertadores. Motivado, ele reconhece a dificuldade da partida e crê que o time tem condições de vencer e liderar a chave.

"Sabemos que será um grande jogo, um jogo muito difícil, um adversário muito qualificado. Mas temos condições de vencer a partida com o apoio do nosso torcedor para alcançarmos a liderança", disse Marcos Felipe em coletiva.

Por conta da sequência pesada de jogos devido ao calendário apertado, o elenco do Bahia tem sofrido com lesões. Marcos Felipe vê com positividade a rodagem do grupo e na gestão do técnico Rogério Ceni.

"Acredito que não. Essa rotatividade é válida. O professor Rogério tem gerido bem essa parte. Acredito que todos têm tido minutagem e ajudado o Bahia", pontuou.

O empate do Inter contra o Nacional-URU coloca o Bahia em condições de chegar a liderança do grupo F. Para isso, basta um simples triunfo diante do Atlético Nacional. Marcos Felipe afirma que o grupo está preparado.

"Temos tranquilidade para tentar fazer o melhor para alcançarmos esse objetivo. Estamos preparados, taticamente e fisicamente, para que possamos ganhar a partida e nos tornarmos líderes", declarou.

Com a lesão muscular de Ronaldo, Marcos Felipe reassumiu a meta tricolor nas últimas partidas. Ele afirma que o setor tem bons atletas e destacou o trabalho do preparador Duda Varjão.

"O Bahia está bem servido de goleiros. Acredito que todos estão preparados. Tenho trabalhado juntamente com Danilo e com Gabriel. O professor Duda tem nos ajudado bastante a nos manter prontos para cada oportunidade e fico feliz com a volta à titularidade", afirma.

Marcos Felipe já atuou pela Libertadores quando defendeu o Fluminense. O goleiro falou da alegria em disputar o Brasileirão e a Liberta de maneira simultânea com a camisa do Bahia e do retorno a equipe. Mesmo com altos e baixos, ele revela que sempre esteve motivado.

"Estou muito preparado. Sempre me mantive motivado. Não baixei a cabeça em nenhum momento. Sempre acreditei que a oportunidade surgiria novamente. Eu já tive a oportunidade de jogar a Libertadores no início deste ano. Já joguei em 2021 também. Mas vivenciar esse momento com o Bahia é histórico. Poder ter essa oportunidade de jogar uma competição internacional com o Bahia. E acredito que nós vamos fazer um grande trabalho para que possamos passar de fase", revela.

Marcos Felipe foi o capitão do Bahia no triunfo contra o Ceará, pelo Brasileirão. O paredão tricolor comentou como foi vivenciar este momento com o manto azul, vermelho e branco.

"Para mim foi uma experiência única. Fico muito feliz de poder contribuir não só com a atuação dentro de campo, mas também com a liderança. Espero dar continuidade também nessa parte que é muito importante", finalizou.