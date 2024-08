Meia do Bahia lamenta morte de ídolo do Flamengo

Adílio e Everton Ribeiro durante encontro no Meuseu do Flamengo - Foto: Reprodução / Instagram / @evertonri

O meia Everton Ribeiro prestou uma homenagem a Adílio, ex-meio-campista e ídolo do Flamengo, que morreu nesta segunda-feira, 4, vítima de câncer no pâncreas. O atual camisa 10 do Bahia fez uma postagem em sua conta no Instagram.

Everton Ribeiro e Adílio se encontraram pela última vez em agosto de 2023, durante uma visita no Museu do Flamengo. Ribeiro recordou momentos ao lado do eterno camisa 8 do rubro-negro carioca e lamentou a partida do amigo.

"Muito obrigado por todos os momentos, conselhos e pelo carinho que sempre teve comigo e com minha família. Sorte é de quem te receberá no céu e poderá contar, eternamente, com seu sorriso aberto, seu abraço apertado e seu coração acolhedor. Com o mais profundo pesar e uma grande saudade, um abraço, meu amigo. Da minha família para a sua. Você é eterno para nós", publicou.

Adílio é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra na história, com 615 partidas. Adílio vestiu as cores rubro-negras entre 1975 e 1987. Durante sua trajetória, disputou 617 jogos, com 377 vitórias, 148 empates e 92 derrotas, além de marcar 129 gols.