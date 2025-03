Nestor revela 'surpresa' com qualidade do Bahia: "precisaria evoluir"

Rodrigo Nestor, meio-campista do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Contratado nesta janela de transferências pelo Bahia, o meio-campista Rodrigo Nestor atua em uma posição que possuiu quatro 'donos' na temporada passada: Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro. Questionado sobre a briga por uma vaga no time titular, o jogador revelou, após o triunfo por 2 a 0 nesta noite, ter se surpreendido com a alta qualidade do time do Bahia, destacando que descobriu que 'precisaria evoluir' para conquistar um espaço no time.

"Talvez seja a posição mais concorrida dentro do elenco, confesso que me surpreendi quando cheguei, treinando com os jogadores que aqui estão, muita qualidade e eu sabia que precisaria evoluir para conseguir a minha posição. Claro que eu quero iniciar esses jogos importantes, mas estou feliz de poder ajudar a minha equipe, ajudar, dar o meu melhor e aos poucos mostrar a minha cara para o torcedor do Bahia", comentou Rodrigo Nestor na zona mista.

O atleta saiu do banco de reservas no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, e teve chance de aumentar o placar, mas sua finalização foi defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo. Questionado se o triunfo poderia ser 'mais elástico', o jogador destacou o time "bem treinado" do Vitória.

"De qualquer jeito é uma final, se trata de um time bem treinado do outro lado, foi um jogo muito difícil e fizemos tudo aquilo que podiamos fazer, tem que lembrar que tem um adversário do outro lado. Quero frizar de novo que não tem nada ganho ainda, é um jogo muito complicado, mas vamos pensar primeiro na Copa do Nordeste para depois pensar na final do Baianão", concluiu.