Pulga exalta torcida do Bahia após triunfo no Ba-Vi: "fez por merecer"

Erick Pulga marcou o segundo gol do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O atacante Erick Pulga deu uma aula de persistência no gol marcado no final do primeiro tempo, que garantiu o placar de 2 a 0 para o Tricolor no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória. Mesmo após receber um passe 'longo', não desistiu da jogada, ganhou do zagueiro Neris, do Rubro-Negro, na velocidade, limpou toda marcação e finalizou, sem chances para o goleiro Lucas Arcanjo.

Na saída do gramado após o triunfo, Pulga revelou ter marcado seu primeiro gol em clássicos e não deixou de exaltar a torcida do Esquadrão de Aço presente na Arena Fonte Nova.

"Primeiramente agradecer a Deus, meu primeiro gol em clássico e especial em Ba-Vi. Queria agradecer a todo o apoio da torcida que fez por merecer aqui hoje junto com a gente, mais um triunfo", comentou Pulga em entrevista à TVE.

Com o resultado, o Bahia abriu uma boa vantagem para a partida de volta, que será realizada no próximo domingo, 23, no Barradão. O Vitória terá que vencer por dois gols de diferença para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis.