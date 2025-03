"O Vitória é para quem acredita", diz Mosquito após derrota no Ba-Vi

Gustavo 'Mosquito', atacante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O atacante Gustavo Mosquito, do Vitória, admitiu que o Bahia criou as melhores chances do confronto realizado neste domingo, 16, mas mostrou confiança para a partida de volta, que será realizada no Barradão. Após a derrota por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, o jogador rubro-negro destacou que a equipe vai "tentar buscar o título", ressaltando que "o Vitória é para quem acredita".

"É final, jogo decidido por detalhes. Até então o jogo tava controlado, mas tomamos dois gols e isso nos prejudica totalmente, no segundo tempo tentamos jogar. Creio que mesmo assim criamos pouco, as melhores chances foram do Bahia, a gente tem que ser sincero, mas não tem nada perdido, o Vitória é para quem acredita e vamos tentar buscar o título no Barradão", disse Gustavo em entrevista à TVE.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo, 23, às 16h, no estádio Manoel Barradas, o Barradão. O Rubro-Negro, no entanto, terá que vencer por dois gols de diferença para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis.