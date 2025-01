Pivetes de Aço: Bahia traça caminho até título inédito da Copinha

Jogadores do Bahia durante partida da Copinha - Foto: João Brandino | EC Bahia

Vivendo grande fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Bahia se prepara para buscar mais um triunfo e seguir vivo na competição. Nesta quinta-feira, 16, os Pivetes de Aço enfrentam o Cruzeiro, pelas oitavas de final, às 16h.

Apesar de ter a equipe mais jovem do principal torneio de base do Brasil, jogando com a equipe sub-17, enquanto a maioria dos times contam com atletas do sub-20, o tricolor soma quatro triunfos em cinco jogos. Na terceira fase, enfrentou o Coritiba e venceu pelo placar de 2x0, com dois gols do atacante Dell.

Com a campanha, vem a expectativa de repetir, e melhorar, o feito de 2011, quando chegou à final da Copinha, perdendo a decisão para o Flamengo. Desta vez, a meta é levantar o 'caneco' e fazer história, podendo se tornar a única equipe do nordeste com o título.

Para isso, não terá um caminho fácil, caso consiga o triunfo diante do Cruzeiro, enfrentará o vencedor do duelo entre São Paulo e Fluminense, que se encontram nesta quinta. Do outro lado, em uma possível classificação às semis, tem quatro adversários prováveis: Ferroviária e Guarani, que se enfrentam nas oitavas, e Botafogo e Criciúma, que também buscam uma vaga às quartas.

Igualando a campanha de 2011 e chegando na final, os Pivetes de Aço não terão vida fácil. Do outro lado da chave, quatro confrontos estão marcados para esta sexta-feira, 17: Osasco Audax x Palmeiras, Flamengo-SP x Vasco, Grêmio x Bragantino e Ituano x Corinthians, atual campeão da Copinha.

A decisão está marcada para o dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, no esádio do Pacaembu.

