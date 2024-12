Presidente do São Paulo confirma interesse e admite vender Nestor ao Bahia

Rodrigo Nestor em ação com o São Paulo - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O meia Rodrigo Nestor é cobiçado pelo Bahia para a temporada de 2025. Julio Casares, presidente do São Paulo, concedeu entrevista coletiva no Morumbi nesta segunda-feira, 18, e comentou sobre a possibilidade de venda do jogador.

Questionado pelos jornalistas, o gestor do Tricolor paulista admitiu o interesse do Esquadrão de Aço no atleta, contudo revelou que não há uma proposta oficial para um eventual negócio.

"Ainda não chegou nada oficial. Existe o interesse, até porque o Rogério Ceni é o técnico e conhece muito bem o Nestor, que é um grande jogador e um ativo importante. Se vier uma proposta que seja boa para o São Paulo e para o atleta. O atleta também pensa na carreira. O Nestor foi fundamental, fez o gol do Campeonato (título da Copa do Brasil 2023). Eu sempre brinco com os meninos de Cotia que eles devem voar. No caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar. Mas não chegou nada oficialmente", disse Casares.

Vale destacar que Nestor foi o autor do gol do título da Copa do Brasil 2023 diante do Flamengo. Todavia, ele está acometido de uma lesão grave no joelho esquerdo, o que o afastou da reta final da temporada passada e do início da atual.

Mesmo recuperado da lesão, o meio-campista perdeu espaço com o técnico Luís Zubeldia e não retornou à equipe principal.

Formado na base do Tricolor paulista, Rodrigo Nestor foi a campo em 35 partidas em 2024, com um gol marcado e duas assistências. No total, são 216 com a camisa do São Paulo, com 12 gols marcados e 27 assistências distribuídas. Ele tem contrato com o São Paulo até 2028.