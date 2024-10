Próximo adversário do Bahia, Cruzeiro ainda não venceu com Diniz

Fernando Diniz assumiu o Cruzeiro na partida contra o Libertad, no dia 26 de setembro - Foto: Divulgação

Após pausa de duas semanas para a Data Fifa, o Bahia volta a campo nesta sexta-feira, 18, às 21h30, no Mineirão, contra o Cruzeiro, em duelo de ‘seis pontos’ na disputa por uma vaga na Libertadores. Com 45 pontos na tabela de classificação, o Esquadrão está na 7ª posição, dois pontos à frente do rival mineiro, que ocupa o 8º lugar.

O duelo acontece em um momento de inconsistência de ambas as equipes, que não vivem seus melhores momentos na temporada. O Cruzeiro, no entanto, está em pior fase. Sem vencer no Campeonato Brasileiro há quatro jogos, com um retrospecto recente de duas derrotas e dois empates, o ‘Cabuloso’ ainda não sabe o que é vencer sob o comando de Fernando Diniz, treinador que assumiu o comando do time no duelo contra o Libertad, do Paraguai, na partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Desde que assumiu o time mineiro, foram três partidas de Fernando Diniz à beira do gramado, com dois empates – contra Libertad (1 a 1) e Vasco da Gama (1 a 1) – além de uma derrota para o Fluminense (1 a 0), na última rodada do Brasileirão de 2024, antes da pausa para a Data Fifa.

Campo perigoso

O Tricolor de Aço, assim como seu rival, não passa por um grande momento na temporada, com histórico recente de três derrotas e dois triunfos nos últimos cinco jogos da Série A. No entanto, além do momento, outro fator preocupa o torcedor azul, vermelho e branco: o retrospecto em Belo Horizonte. Isso porque em toda a história do confronto, o Bahia só venceu o Cruzeiro fora de casa duas vezes, em 31 partidas disputadas. Além disso, a última vitória tricolor no Mineirão, palco do duelo desta sexta-feira, aconteceu há mais de dez anos atrás, na rodada 37 do Campeonato Brasileiro de 2013. Na ocasião, o triunfo livrou o Esquadrão do rebaixamento à segunda divisão