'Raudinei invertido' tirou pontos importantes do Bahia na Série A

RB Bragantino x Bahia, no último domingo (1), pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A amarga derrota, por 2 a 1, para o Bragantino, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, deixou os torcedores do Bahia chateados. Isso porque o cronômetro já indicava o fim dos acréscimos dados pelo árbitro, quando o time paulista marcou o gol que tirou o ponto que o Tricolor de Aço traria para Salvador, caso empatasse em Bragança Paulista.

A mística de Raudinei, que dá esperança aos tricolores até os últimos segundos dos confrontos, já assombrou o Esquadrão quatro vezes nesta edição do Brasileirão. De acordo com o levantamento do Portal MASSA!, o Tricolor de Aço deixou escapar seis pontos devido ao "Raudinei inverso".

Nas quatro aparições da mística invertida, o Bahia só pontuou em uma, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, na abertura do segundo turno. Nas outras três oportunidades o tricolor saiu perdendo e, curiosamente, todas longe do seu domínio.

Relembre os jogos em que o Bahia sofreu gol nos últimos minutos da segunda etapa:

- Internacional 2 x 1 Bahia (primeiro turno) - Gol aos 38 minutos

- Flamengo 2 x 1 Bahia (primeiro turno) - Gol aos 49 minutos

- Bahia 1 x 1 Internacional (segundo turno) - Gol aos 44 minutos

- Bragantino 2 x 1 Bahia (segundo turno) - Gol aos 50 minutos

No último fim de semana, no estádio Nabi Abi Chedid, estádio do Bragantino, o técnico Rogério Ceni lamentou o gol sofrido e pediu mais atenção nos minutos finais.

"O time finalizou, batalhou, mas não podemos entregar. Um ponto nesse momento, no último minuto, é muito importante manter. Temos que ter mais atenção, porque se não dá para buscar os três pontos como buscamos todo o jogo, temos que valorizar esses pontos", frisou.



Caso o Tricolor baiano não tivesse sofrido os golpes citados acima, estaria com 45 pontos, ocupando a quarta posição do Campeonato Brasileiro.