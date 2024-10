Rogério Ceni não é a maior vítima do Flamengo na Série A; entenda

Rogério Ceni comanda treino do Esporte Clube Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

No último sábado, 5, o Esporte Clube Bahia foi derrotado pelo Flamengo pela quarta vez no ano, em mais um capítulo da difícil relação entre o Tricolor e o rubro-negro carioca. As derrotas se acumularam em dois jogos pelo Campeonato Brasileiro e duas partidas pelas quartas de final da Copa do Brasil. Este retrospecto negativo é ainda mais impressionante considerando que o técnico Rogério Ceni nunca conseguiu vencer o Flamengo em sua carreira como treinador, contabilizando 15 jogos e 15 derrotas.

Apesar do péssimo desempenho diante do Flamengo, Ceni não é o treinador que mais sofreu com a equipe carioca, dentre todos os técnicos da Série A do Campeonato Brasileiro. Renato Portaluppi, por exemplo, possui o título de maior vítima do Flamengo, com 18 derrotas em sua trajetória, embora tenha enfrentado o rubro-negro em 43 oportunidades — 28 a mais que o treinador do Bahia.

Outro técnico que também alcançou a marca de 15 derrotas contra o Flamengo, assim como Ceni, é Mano Menezes. O comandante do Fluminense, no entanto, teve que se medir contra o Mengo 27 vezes para atingir esse número.