Dupla Ba-Vi se prepara para confrontos diretos no Brasileirão

Foto: Letícia Martins/EC Bahia | Victor Ferreira / EC Vitória

Em lados opostos da tabela desta Série A do Brasileirão, Bahia e Vitória brigam por objetivos diferentes, mas com a mesma mentalidade: conquistar o máximo de pontos possíveis na competição para encerrar a temporada de forma positiva.

E, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, após o período de paralisação por conta da Data Fifa, ambos os times baianos encontrarão rivais diretos nas respectivas aspirações: o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino.

Bahia e a luta pela Liberta

O Bahia segue focado em conquistar uma vaga na próxima Libertadores. Após tropeçar novamente para o Flamengo no último fim de semana, o Tricolor desceu para o 7º lugar, com 45 pontos, e precisa voltar a pontuar para decolar novamente.

O Bahia segue focado em conquistar uma vaga na próxima Libertadores | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na próxima rodada, o Esquadrão enfrenta o Cruzeiro e tem a chance de abrir cinco pontos de vantagem sobre a Raposa, que ocupa a 8ª colocação, com 43 pontos. Além disso, uma combinação de resultados pode ajudar o time baiano a retornar à 5ª posição.

Desafio do Vitória contra o Z-4

Na outra parte da tabela, o Vitória disputa um 'campeonato à parte' para se afastar da zona da degola desta Série A. Sem vencer há duas rodadas, o Rubro-Negro precisa conquistar os três pontos na próxima partida para 'respirar' fora do Z-4.

Vitória luta para sair do z-4 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O adversário do Leão será o Red Bull Bragantino que, apesar de estar na 13ª posição, com 34 pontos, ainda está ameaçado pelo rebaixamento. Caso triunfe, o Vitória chegará a 32 pontos e, contando com a derrota dos adversários diretos, poderá subir até duas posições, para o 15º lugar.



Quando serão os jogos?

As partidas estão previstas para acontecer nos próximos dias 18 e 19 deste mês. O Bahia entra em campo na sexta-feira, 18, contra o Cruzeiro, no Mineirão, enquanto o Vitória jogará no sábado, 19, contra o Red Bull Bragantino, no Barradão.