Saiba por onde andam os atletas do Bahia finalista da Copinha em 2011

Duelo entre Bahia x Flamengo pela final da Copinha em 2011 - Foto: Divulgação | Flamengo

Considerada a maior competição entre divisões de base do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia nesta quinta-feira, 9. A Copinha costuma reunir as principais jovens promessas do país todo ano e, na edição de 2011, foi a vez do Bahia fazer história, chegar à final do torneio, e traçar a melhor campanha de uma equipe nordestina na competição.

Na primeira fase do torneio, o Tricolor foi o segundo colocado do Grupo R, ficando atrás do líder América-MG e se classificando para o mata-mata. Na etapa final, o Tricolor eliminou a Portuguesa, o rival Vitória, o Santos e América-MG.

Na decisão, os Pivetes de Aço amargaram uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo, fato que não desvalorizou o desempenho do time para diversos torcedores.

Veja o que aconteceu com cada jogador titular do Bahia na disputa daquela edição:

Laelson Lopes: O treinador daquela campanha ainda segue atuando no futebol. Após sua passagem pelo Tricolor, ele passou por diversos clubes do Nordeste e, atualmente, é o técnico do Vitória na categoria sub-20.



Renan: Goleiro titular durante toda a campanha, o atleta não chegou a ser utilizado pelo clube na equipe profissional. Após deixar o Tricolor com zero partidas no time principal, o arqueiro passou por clubes do Rio de Janeiro, Portugal e se aposentou em 2016. Após deixar os gramados, Renan chegou a atuar por equipes de Fut7.

Anderson Mello, lateral-direito titular do Tricolor na Copinha | Foto: Reprodução

Anderson Mello: Lateral-direito na titular, Anderson foi promovido ao time profissional como volante, mas teve uma curta passagem, com apenas 2 jogos pelo Bahia. Depois, percorreu diversos clubes antes de anunciar sua aposentadoria, aos 27 anos, em 2020.

Everton Beton: Zagueiro titular na campanha do vice-campeonato, Everton foi emprestado após o torneio e nunca mais retornou ao Bahia. Desde 2018, ele está sem clube.

Eduardo Ludwig: A história mais triste entre os jogadores daquela equipe. Dudu, o capitão na final, teve uma carreira breve, com apenas 1 partida pelo Bahia antes de ser transferido para o futebol português. Em 2022, ele faleceu aos 30 anos devido a um câncer no reto.

Laércio: Lateral-esquerdo daquela equipe, Lo jogador permaneceu até 2014 no Bahia, mas não chegou a disputar nenhuma partida oficial. Hoje, com 31 anos, defende AD Marco 09, time da segunda divisão de Portugal.

Filipe tevganhou destaque também no futebol europeu | Foto: AssCom Dourado

Filipe Augusto: O jogador mais bem-sucedido da geração que participou daquela final. Após ser transferido para o Rio Ave em 2012, ganhou destaque no Benfica e seguiu para o Valência, na Espanha. Hoje, com 31 anos, defende o Cuiabá.

Brendon: O meia foi um dos grandes destaques do time na Copinha de 2011. Assim como Everton, ele foi emprestado e não voltou mais ao Bahia. Após uma breve passagem pelo sub-23 do Santos, o meio-campista atualmente joga pelo Petrolina, aos 32 anos.

Fábio Gama era conhecido carinhosamente pela torcida do Bahia como "Mini Ávine" | Foto: Rogério Moroti/Ag. Botafogo

Fábio Gama: Reconhecido pela semelhança com Ávine, o meia teve poucas oportunidades no time principal do Bahia. Depois, passou por clubes do interior e também teve passagens por equipes em Gana e no Catar. O atleta também atuou pelo Campeonato Baiano de 2024 com o Jequié e, hoje, aos 32 anos, defende o PSMS Medan, da segunda divisão da Polônia.

Fernando Henrique: A trajetória de Fernando Henrique é um tanto desconhecida, pois o último registro conhecido dele como jogador foi justamente na Copinha de 2011.

Rafael era o artilheiro do Bahia nas divisões de base | Foto: Divulgação | ECBahia

Rafael Gladiador: O atacante é talvez o jogador que mais teve bons momentos no próprio Bahia, com 49 jogos e 12 gols marcados. Após rodar por clubes nos Estados Unidos e China, Rafael encerrou a carreira aos 31 anos, jogando no Ipatinga, de Minas Gerais.