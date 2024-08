Técnico do Botafogo detona arbitragem após eliminação para o Bahia

Momento em que Gregore, do Botafogo, é expulso - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil após vencer por 1 a 0 na Copa do Brasil. O jogo foi marcado pela expulsão polêmica do volante Gregore, após acertar o rosto do lateral-direito Arias. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico do time carioca, Artur Jorge, detonou a arbitragem, que segundo ele "estragou o jogo" e deveria deixar a Arena Fonte Nova "envergonhada".

"O tal do detalhe que não controlamos, estraga o jogo. Estraga tudo aquilo que era um espetáculo de futebol e condiciona, largamente, aquilo que era a nossa possibilidade de sairmos daqui vencedores. Tenho certeza de que hoje haverá gente saindo envergonhada desse estádio e não sou eu, nem meus jogadores. Não acredito que haja alguém no Botafogo saindo daqui envergonhado. Mas que haverá, acredito que sim", disse o treinador.

A avaliação de Artur Jorge é que houve um exagero por parte da arbitragem na expulsão de Gregore.

"Eu não posso falar muito sobre isso porque corro o risco de ser penalizado ou castigado por isso. Agora, minha opinião é muito clara, há um exagero evidente sobre aquilo que é o lance em si. Me choca mais ainda ter a oportunidade de ver no VAR para poder ver o que aconteceu. Nós não jogamos em slow motion, não parem imagens para poder justificar o que quer que seja porque isso torna as coisas muito mais difíceis", falou.

"Nós não podemos, a partir do princípio de um lance que é disputado, porque tivemos outro lance na área, na nossa área, em que o adversário abriu a cabeça também. Há muito contato, futebol é um jogo de contato. E não me parece, em momento algum, que houvesse qualquer tipo de intenção ou de ação que justificasse o cartão vermelho naquela altura. Parece ser mal demais acreditar que seja possível. Tendo em conta aquilo que é poder ver as imagens, perceber que não há nenhuma disputa com o braço em cima, não há nada, não há rigorosamente nada, e acabamos por ter um jogador expulso, uma equipe que se teve que transformar, reorganizar, reinventar para continuar a ser competitiva e foi muito competitiva", acrescentou Artur Jorge.

O treinador ainda elogiou o Botafogo pelo segundo tempo em que atuou inteiramente com um jogador a menos. O time carioca resistiu até os 42 minutos, quando o Bahia marcou com Luciano Rodríguez. No último minuto, ainda teve uma chance em cabeça para fora de Cuiabano.



"Mesmo com dez, o Botafogo é uma equipe muito competitiva até os últimos minutos, lutou sempre até a sua exaustão. Eu não consigo compreender como é que nós acabamos por matar um jogo de futebol, matar um jogo de futebol com uma decisão destas, quando temos a oportunidade de ver, recorrer e perceber que é um lance em que nada justifica para que nós tivéssemos menos um jogador", avaliou.